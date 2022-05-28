Глушаков сыграет за команду из медиа-лиги

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что собирается сыграть за команду из медиа-лиги.

— Как обстоят дела в медиа-лиге?

— Завтра игра, поеду.

— Как в «Химках» на это смотрят?

— Я сказал, что у меня есть контакт и условия, по которым я имею право участвовать.

— Но говорили, что надо быть поаккуратнее?

— А я там играл?

— Пока нет.

— Ну вот, должен же когда-то дебют состояться. Посмотрим, пока нога болит. Завтра вроде играем. Если будут проигрывать, выйду и оформлю пару пенальти и все.