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25 июля 2025, 19:40

Мостового не беспокоит возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ: «Паспорт в футбол не играет»

Мостового не беспокоит возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ
Александр Абустин
корреспондент

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Считаю, что это не принципиально, каким будет лимит на легионеров. Паспорт в футбол не играет, в него играют живые люди. Если человек сильнее, то он и будет выходить на поле. Только дело в том, если мы сейчас поменяем лимит, то что делать командам? Придется минимум по 5-6 игроков продавать. Мы же играли как-то в Европе по 10 лет, хотя у нас тоже была огромная конкуренция. И нам никто не мешал. Так что все просто: становись сильнее и будешь играть!» — сказал Мостовой «СЭ».

На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон не более 13 легионеров, при этом одновременно на поле могут находиться не более 8 таких футболистов.

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Александр Мостовой
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Источник: Рамирес может перейти в «Локомотив»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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