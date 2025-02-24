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24 февраля 2025, 18:30

Геркус: «Массовое разгильдяйство легионеров становится нормой»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» высказался о бойкоте латиноамериканскими футболистами сборов команд РПЛ.

«Латиноамериканцев в РПЛ становится все больше. Де-факто лимит на легионеров отменен, и сейчас их невероятное количество. Большая часть — из Латинской Америки, а там встречаются сильно недисциплинированные игроки. Это тоже не тайна. Наложив одно на другое и получив юридические возможности ситуацию с их стороны раскачивать, мы получаем такой результат. Я думаю, что это теперь довольно типичная ситуация, которая будет повторяться. Ничего критичного не произойдет, но массовое разгильдяйство становится нормой. Чему вы удивляетесь?» — сказал Геркус «СЭ».

Сергей Семак и&nbsp;новичок &laquo;Зенита&raquo; Саша Зделар.«Зенит» выглядит не усилившимся, а ослабевшим». Геркус — о трансферах в РПЛ и матче Россия — США

Ранее в СМИ сообщали, что на зимние сборы в расположение команд не вернулись Бителло («Динамо»), Родриго Саравия («Ростов»), Хорди Томпсон («Оренбург»), Камило («Ахмат»), Виктор Мендес («Крылья Советов»). Только полузащитник «Динамо» присоединился к команде на сборах после того, как московский клуб разослал письма в бразильские клубы о том, что не дает согласия на переговоры с игроком.

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РПЛ
Илья Геркус
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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30 тур
26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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