Геркус: «Массовое разгильдяйство легионеров становится нормой»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» высказался о бойкоте латиноамериканскими футболистами сборов команд РПЛ.

«Латиноамериканцев в РПЛ становится все больше. Де-факто лимит на легионеров отменен, и сейчас их невероятное количество. Большая часть — из Латинской Америки, а там встречаются сильно недисциплинированные игроки. Это тоже не тайна. Наложив одно на другое и получив юридические возможности ситуацию с их стороны раскачивать, мы получаем такой результат. Я думаю, что это теперь довольно типичная ситуация, которая будет повторяться. Ничего критичного не произойдет, но массовое разгильдяйство становится нормой. Чему вы удивляетесь?» — сказал Геркус «СЭ».

Ранее в СМИ сообщали, что на зимние сборы в расположение команд не вернулись Бителло («Динамо»), Родриго Саравия («Ростов»), Хорди Томпсон («Оренбург»), Камило («Ахмат»), Виктор Мендес («Крылья Советов»). Только полузащитник «Динамо» присоединился к команде на сборах после того, как московский клуб разослал письма в бразильские клубы о том, что не дает согласия на переговоры с игроком.