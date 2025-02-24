Геркус на примере инкубатора объяснил, как работали «Крылья Советов»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем «Крыльев Советов».

— В «Крыльях» зимой продолжилась перестройка. Какое чувство вызывает у вас происходящее в Самаре?

— Это вызывает любопытство. Потому что провозглашены какие-то эпические вещи: честный футбол, тратить меньше, а результат сохранить...

— Намекаете, что лозунги популистские?

— Не намекаю, а открыто говорю: эти лозунги слегка оторваны от реальности. Чего теперь от них ждать? Лучше они будут играть? Честнее? Во что это все выльется? Пока все на них смотрят внимательнее, чем обычно. Предыдущая версия «Крыльев Советов» была понятна. Это было «Чертаново» в полном составе — с тренером, который с этими игроками работал годами. С перепродажей за фиксированные, не очень большие, но тем не менее приятные для «Крыльев» деньги. Это был инкубатор для молодых игроков.

Агенты зарабатывали больше, чем клуб? Но и модель эту привнесли они. Поэтому на что жаловаться? Это же не клуб изобрел такую модель. Клуб был местом, где ее применили: «Можно мы у вас поставим инкубатор?» — «Можно». — «Но мы цыплят будем забирать». — «Ну да, забирайте».

А потом приходит новый человек и говорит: «А почему вы наших цыплят забираете?» — «Так они не ваши, мы же договаривались изначально». — «Ну, это когда было? При ком договаривались?» Звучит это все немного странновато. Но тогда модель была, а сейчас говорят, что прошлую модель убираем — будет другая.

Какая другая? Посмотрим.

В этом сезоне самарская команда набрала 18 очков в 18 турах и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.