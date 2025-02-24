На мартовский матч «Зенита» и «Спартака» продали около 20 тысяч билетов

На будущий матч 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» реализовали около 20 тысяч билетов, сообщает Metaratings.ru.

Продажи билетов продолжаются. По данным источника, «Спартак» сумеет реализовать большую часть билетов на матч с сине-бело-голубыми.

Красно-белые примут петербуржцев 16 марта на «Лукойл-Арене» в Москве и начнется в 19.45 по московскому времени.

Самым посещаемым матчем на «Лукойл-Арене» в нынешнем сезоне стала встреча 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо». Тогда стадион посетили 26 297 зрителей.