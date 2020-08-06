Илья Геркус: «Болею за Кержакова персонально»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о вратарской проблеме «Зенита».

— У «Зенита» на неопределенный срок выбыл из-за травмы Лунев. Проблема?

— Пока нет. Я с огромной симпатией отношусь к Мише Кержакову. Больше скажу — болею за него персонально. Он трудяга, боец, великолепные человеческие качества. Его много раз отправляли в аренду, но в конце концов доказал, что может и «Зениту» приносить пользу. Другое дело, входить в Лигу чемпионов с Кержаковым и Васютиным страшновато. Если к октябрю Лунев не успеет восстановиться, наверное, придется взять в аренду опытного вратаря с российским паспортом. (Александр Кружков).

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