РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Илья Геркус: «Болею за Кержакова персонально»

14:40
Михаил Кержаков. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Михаил Кержаков. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Теги:

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о вратарской проблеме «Зенита».

— У «Зенита» на неопределенный срок выбыл из-за травмы Лунев. Проблема?

— Пока нет. Я с огромной симпатией отношусь к Мише Кержакову. Больше скажу — болею за него персонально. Он трудяга, боец, великолепные человеческие качества. Его много раз отправляли в аренду, но в конце концов доказал, что может и «Зениту» приносить пользу. Другое дело, входить в Лигу чемпионов с Кержаковым и Васютиным страшновато. Если к октябрю Лунев не успеет восстановиться, наверное, придется взять в аренду опытного вратаря с российским паспортом. (Александр Кружков).

Полностью интервью Ильи Геркуса читайте здесь

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир