Игроки «Спартака» вышли на матч с «Сочи» в футболках в поддержку Маслова
18:35
Футболисты «Спартака» вышли на матч 6-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» в футболках в поддержку травмированного защитника команды Павла Маслова.
Во вторник в одной из клиник Финляндии Маслов перенес операцию по восстановлению целостности сухожилий обеих четырехглавых мышц. На восстановление 21-летнего игрока потребуется около пяти месяцев.
27 июня «Спартак» сообщил, что у игрока случился рецидив старой травмы. Футболист в прошлом сезоне провел 28 матчей за «Спартак» во всех турнирах и сделал один результативный пас.
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