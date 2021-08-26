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Игроки «Спартака» вышли на матч с «Сочи» в футболках в поддержку Маслова

18:35
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Футболисты «Спартака» вышли на матч 6-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» в футболках в поддержку травмированного защитника команды Павла Маслова.

Во вторник в одной из клиник Финляндии Маслов перенес операцию по восстановлению целостности сухожилий обеих четырехглавых мышц. На восстановление 21-летнего игрока потребуется около пяти месяцев.

27 июня «Спартак» сообщил, что у игрока случился рецидив старой травмы. Футболист в прошлом сезоне провел 28 матчей за «Спартак» во всех турнирах и сделал один результативный пас.

Спартак — Сочи

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Олег Кошелев все материалы автора

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