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Хабиб Нурмагомедов приехал на матч «Спартак» — «Сочи»

18:29

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов приехал на матч шестого тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Сочи».

Встреча состоится сегодня, 26 августа, в Москве. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Спартак — Сочи

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр