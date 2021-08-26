Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов приехал на матч шестого тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Сочи».

Встреча состоится сегодня, 26 августа, в Москве. Начало — в 18.30 по московскому времени.