Хабиб Нурмагомедов приехал на матч «Спартак» — «Сочи»
18:29
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов приехал на матч шестого тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Сочи».
Встреча состоится сегодня, 26 августа, в Москве. Начало — в 18.30 по московскому времени.
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