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«Уфа» — «Крылья Советов»: все голы матча РПЛ

17:26
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«Уфа» на своем поле принимает «Крылья Советов» в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ.

27-я минута: гол Чернова

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

29-я минута: гол Глушенкова

Уфа — Крылья Советов

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Иван Шитик все материалы автора

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