«Уфа» — «Крылья Советов»: все голы матча РПЛ
17:26
«Уфа» на своем поле принимает «Крылья Советов» в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ.
27-я минута: гол Чернова
29-я минута: гол Глушенкова
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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