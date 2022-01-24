Игроки «Спартака» Кофрие, Маслов и Понсе тренируются по индивидуальной программе

Защитники «Спартака» Максимилиано Кофрие и Павел Маслов, а также форвард Эсекиэль Понсе на сборах команды в ОАЭ тренируются по индивидуальной программе.

У 24-летнего Кофрие микроповреждение. В сезоне РПЛ-2021/22 сыграл за московский клуб 10 матчей и отдал одну голевую передачу.

21-летний Маслов втекущем сезоне ни разу на поле не выходил — он восстанавливался после травмы.

24-летний Понсе в октябре 2021 года перенес операцию на колено. Траму он получил в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Наполи» (3:2). В текущем сезоне нападающий провел 11 матчей за «Спартак», забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.