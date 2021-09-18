18-летний защитник «Ростова» принес извинения за поражение от «Крыльев Советов»
18-летний защитник «Ростова» Андрей Лангович принес извинения за поражение команды в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:4).
«Нет оправданий счету на табло. Пожалуйста, простите нас. Мы будем сильнее», — написал футболист в Instagram.
Самарцы набрали 10 очков и поднялись на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» (6) находится на 13-й строчке.
«Крылья Советов» в следующем туре 25 сентября сыграют на выезде с санкт-петербургским «Зенитом», «Ростов» днем позже примет грозненский «Ахмат».
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