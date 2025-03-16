Пьянич и Койта пропустят игру с «Акроном» по медицинским показаниям

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич и форвард Секу Койта пропустят матч с «Акроном» в 21-м туре РПЛ.

«После игры против московского «Динамо» в Кубке страны были небольшие повреждения. Ничего страшного нет. Мы ожидаем их в первом матче после паузы», — сказал руководитель медицинского департамента клуба Эдуард Безуглов.

Матч «Акрон» — ЦСКА состоится 16 марта. Начало — в 13.00 мск. Армейцы с 35 очками занимают 6-е место в таблице РПЛ.