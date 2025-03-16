Пьянич и Койта пропустят игру с «Акроном» по медицинским показаниям
Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич и форвард Секу Койта пропустят матч с «Акроном» в 21-м туре РПЛ.
«После игры против московского «Динамо» в Кубке страны были небольшие повреждения. Ничего страшного нет. Мы ожидаем их в первом матче после паузы», — сказал руководитель медицинского департамента клуба Эдуард Безуглов.
Матч «Акрон» — ЦСКА состоится 16 марта. Начало — в 13.00 мск. Армейцы с 35 очками занимают 6-е место в таблице РПЛ.
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2
|Краснодар
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3
|Локомотив
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|0-0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Акрон
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|0
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|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
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|0-0
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15
|Родина
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|0-0
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16
|Факел
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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