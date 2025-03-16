Орещук: «Если Карпин получит предложение от «Динамо», ему придется отвечать за свои слова»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» поделился мнением о том, что Валерий Карпин покинул «Ростов» для того, чтобы летом встать у руля бело-голубых.

— Как вы воспринимаете разговоры о том, что летом Личку в «Динамо» сменит Валерий Карпин?

— Не верю в то, что сейчас Валерий Георгиевич ведет переговоры с клубом за спиной у Лички. Не может такого быть!

— А если Личка не выполнит задачу?

— Тогда Карпину придется покидать сборную ради «Динамо». Логично же? Вспомните, как обосновывалось его решение уйти из «Ростова»? Чтобы сосредоточиться только на одной работе. Совмещать нельзя. Так что если «Динамо» его позовет, Валерию Георгиевичу придется отвечать за свои слова.

Но, повторюсь, я не верю, что уже сейчас есть какие-то договоренности. Не думаю, что Карпин покинул «Ростов», держа в голове вариант с «Динамо». Валерий Георгич на такое не способен. Он человек слова!

В конце февраля Карпин объявил об уходе из «Ростова», чтобы сосредоточиться на работе главным тренером сборной России.

BetBoom Матчи Сборной России пройдут 19 и 25 марта. Первым соперником национальной команды станет Гренада, а вторым — Замбия.