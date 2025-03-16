«Акрон» — ЦСКА: Дзюба сыграет с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Акроном» и ЦСКА в 21-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Самара Арене». Начало — в 13.00 по московскому времени.

«Акрон»: Волков, Савичев, Неделчару, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Пестряков, Кузьмин, Лончар, Джурасович, Дзюба.

Запасные: Тереховский, Бардыбахин, Пауло Витор, Соловьев, Москвичев, Хубулов, Галоян, Данилин, Болдырев, Эсанов, Дмитриев, Грибов.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Виллиан, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Бистрович, Глебов, Кисляк, Гуарирапа.

Запасные: Тороп, Лукин, Абдулкадыров, Мойзес, Мухин, Бандикян, Гайич, Файзуллаев, Вильягра, Мусаев, Шуманский, Алеррандро.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Акрон» — ЦСКА.