Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:28

Игрок «Сочи» Жоаозиньо выбил мяч с линии ворот «Нижнего Новгорода»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Сочи» встречается с «Нижним Новгородом» в матче 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходит на стадионе «Фишт» в Сочи.

На седьмой минуте игры защитник хозяев Тимофей Маргасов с фланга навесил на нападающего Матео Кассьерру, который пробил головой в створ ворот. Вратарь нижегородской команды Никита Гойло отразил мяч, после чего полузащитник сочинцев Артем Макарчук добивал в пустые ворота, но на пути мяча оказался его партнер по команде Жоаозиньо.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
13 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Нижний Новгород
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет с организмом, если пить ликер каждый день?
Правда ли, что древние майя играли в футбол головами своих врагов. «Гонка героев», день второй
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
Агент Эраковича заявил о готовности защитника «Црвены Звезды» переехать в РПЛ
ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» и стал победителем молодежного чемпионата России
РПЛ, 29-й тур: «Локомотив» сыграет с «Динамо», а «Спартак» — с «Зенитом»
Экс-игрок «Локомотива» Коломейцев назвал фаворита матча железнодорожников против «Динамо»
Кавазашвили выступил за чемпионский коридор для «Зенита» в матче со «Спартаком»
«Сочи» — «Нижний Новгород»: команды объявили составы на матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков

Агент Эраковича заявил о готовности защитника «Црвены Звезды» переехать в РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости