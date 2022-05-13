Игрок «Сочи» Жоаозиньо выбил мяч с линии ворот «Нижнего Новгорода»

«Сочи» встречается с «Нижним Новгородом» в матче 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходит на стадионе «Фишт» в Сочи.

На седьмой минуте игры защитник хозяев Тимофей Маргасов с фланга навесил на нападающего Матео Кассьерру, который пробил головой в створ ворот. Вратарь нижегородской команды Никита Гойло отразил мяч, после чего полузащитник сочинцев Артем Макарчук добивал в пустые ворота, но на пути мяча оказался его партнер по команде Жоаозиньо.