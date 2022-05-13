Агент Эраковича заявил о готовности защитника «Црвены Звезды» переехать в РПЛ

Зоран Павлович, агент защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к своему клиенту.

«Информации об интересе «Зенита» у меня нет, ничего об этом не знаю, — приводит слова Павловича «РБ Спорт». — Но «Зенит» есть «Зенит». Принял бы Эракович предложение, если бы оно поступило? Сложно сказать, нужно об этом говорить с игроком«.

Агент отметил, что возможность играть в еврокубках также важна для защитника.

«Страхиня открыт для всех клубов — российских, итальянских. Конечно, клуб, выступающий в еврокубках, был бы более предпочтительным вариантом. Но для нас российские клубы — это тоже очень и очень хороший вариант. «Зенит» и «Динамо» — почему нет. Потому что они богаты? Дело не в богатстве, а в том, что лучше для его карьеры. Разговор вообще не про деньги» , — сказал он.

В нынешнем сезоне 21-летний серб провел 38 матчей в составе «Црвены Звезды», в которых отметился одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.