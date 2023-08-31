Игрок «Балтики» Лазарев: «На 100% будем готовы к следующей игре с «Локомотивом» в чемпионате»

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев оценил старт сезона для калининградской команды.

«Мы понимаем, что ситуация не самая лучшая, но, действительно, такие победы в Кубке помогают исправлять положение, повышают эмоциональный фон. На 100% будем готовы к следующей игре в чемпионате с «Локомотивом», нам нужно выигрывать, чтобы исправлять ситуацию в чемпионате», — цитирует Лазарева Metaratings.ru.

30 августа «Балтика» обыграла «Зенит» в матче 3-го тура FONBET Кубка России (1:0). Команда занимает первое место в турнирной таблице группы С, набрав 9 очков.

В РПЛ калининградский клуб расположился на 15-й строчке, имея в активе 3 очка.