Глебов — о результатах «Ростова»: «Два выезда — девять пропущенных голов, это не дело»

Капитан «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» высказался о результатах команды в текущем сезоне чемпионата России.

«Когда перестаем выполнять требования главного тренера, появляются большие проблемы. У нас такой футбол, что нам нельзя ошибаться. Когда появляются зоны в обороне, становится тяжеловато. Два выезда — девять пропущенных голов. Это не дело», — сказал Глебов «СЭ».

После 6 туров «Ростов» с 7 очками занимает 11-е место в чемпионате России. В следующем туре «Ростов» встретится дома с «Динамо» (3 сентября).