Игорь Осинькин: «Улетели из Красноярска, потренировались, разобрали игру «Краснодара»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.

— После кубкового матча нам надо было побеждать, весь настрой был на то, чтобы провести хороший матч, — отметил Осинькин. — Очень качественная игра на определенных отрезках у хозяев нас заставила много обороняться, но ребята сыграли хорошо. Удовлетворены игрой в обороне, тем, что не допустили много моментов у своих ворот. Обычно их у «Краснодара» больше. Наверно, на протяжении всей игры нам слегка не хватало свежести. В общем-то хотелось бы более лучшего качества игры.

— «Крылья» забили больше всех на групповом этапе Кубка, но все равно вылетели. В каком настроении команда готовилась к игре с «Краснодаром»?

— Большая ротация была в кубковом матче, но мы хотели победить. Соперник был мотивирован, играл дома. Мы проиграли, но жизнь не заканчивается. Главное — чемпионат, и к матчу с «Краснодаром» мы сделали максимум в подготовке за 2 дня. Улетели из Красноярска, потренировались, разобрали игру «Краснодара». Ребята перестроились быстро.

— Как молодые ребята отреагировали на включение в расширенный список Карпина? Мотивирует ли это их еще больше? Да и партнеров по команде — значит, реально попасть в сборную не только из топ-команд.

— Вопрос банальный — не может ни одного человека это не мотивировать. Огромный объем работы провели ребята в этом матче.

— Была ли установка включать прессинг и проявлять активность именно в начале обоих таймов? Какой был план на игру — оборонительный или более атакующий?

— Наверно, мы полностью доминировать, прессинговать не могли. Высокий уровень соперника, плюс мы не совсем готовы к такого рода игре. Когда у нас мяч, мы все равно хотим не выбивать его, а проводить продуманные атаки.