Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:1) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.

— Нервно чувствовали себя в первом тайме, теряли мяч, располагались неудачно, — сказал Гончаренко. — Не было осмысленности в атаке. Пропустили не самый приятный гол. Во втором тайме мы усилили давление, пошли моменты, но мы их не выжали. Не смогли в должной мере усилить игру путем замен или перестановок.

— «Крылья» не забивали только в двух матчах РПЛ — с «Локомотивом» в гостях и «Спартаком» дома. Какую задачу ставили своим защитникам, чтобы сдержать молодую атаку самарцев?

— Мы так не расцениваем ситуацию. Понятно, мы пытаемся игру контролировать и проводить с позиции силы. У нас чемпионат состоит из сбора мелочей — любая может сыграть за тебя или против. Ты получаешь результат от этих мелочей.

— Какое настроение в команде после вылета из Кубка? Да ещё и от принципиального соперника.

— Конечно, не самый приятный был после «Кубани», теперь и сегодня. Посмотрим, как справимся с ударами.

— «Краснодар» потерпел два поражения за неделю. Можно ли говорить о кризисе в команде?

— Еще неделю назад мы показали яркую игру. За неделю не могло все расстроиться, — сказал Гончаренко.

«Краснодар» с 21 баллом занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (19 баллов) и 7-я строчка.