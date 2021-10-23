Игорь Осинькин: «Спасение Акинфеева стало ключевым»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в 12-м туре Тинькофф РПЛ
«Второй тайм пытались играть в таком же ключе, как и первый, — сказал Осинькин. — Хотели играть агрессивно, атаковать. Но соперник начал уже доминировать, активно прессинговать, контроль от нас стал уходить.
Пропустили такие голы, которые можно было не допускать. Но активность ЦСКА уже была выше нашей. Тем не менее у нас были подходы и надежды на забитые голы.
Счет 2:0 стал бы более комфортным, но моментов было еще достаточно у обоих ворот. Наверное, спасение Акинфеева стало ключевым".
В составе победителей отличились Чидера Эджуке, Федор Чалов и Антон Заболотный. У гостей забил Иван Сергеев.
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