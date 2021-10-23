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Игорь Осинькин: «Спасение Акинфеева стало ключевым»

21:15
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в 12-м туре Тинькофф РПЛ

«Второй тайм пытались играть в таком же ключе, как и первый, — сказал Осинькин. — Хотели играть агрессивно, атаковать. Но соперник начал уже доминировать, активно прессинговать, контроль от нас стал уходить.

Пропустили такие голы, которые можно было не допускать. Но активность ЦСКА уже была выше нашей. Тем не менее у нас были подходы и надежды на забитые голы.

Счет 2:0 стал бы более комфортным, но моментов было еще достаточно у обоих ворот. Наверное, спасение Акинфеева стало ключевым".

В составе победителей отличились Чидера Эджуке, Федор Чалов и Антон Заболотный. У гостей забил Иван Сергеев.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
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  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
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Барселона
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21%

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1.58
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Интер
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Ф1 (0)

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Сергей Федоров все материалы автора

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