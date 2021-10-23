Осинькин — о поражении от ЦСКА: «Не все получилось, но ребятам я благодарен»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в 12-м туре Тинькофф РПЛ.
«Не знаю, что надо футболистам рассказывать про Чалова и Дзагоева. Для этого надо знать, когда и при каких обстоятельствах они появятся на поле. В целом мы все равно готовились к ним. Допустили ошибки, сами раскрылись для соперника. Не все у нас получилось, но ребятам я благодарен за качественную игру», — сказал Осинькин.
У ЦСКА 23 очка и третья строчка в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» — 8-е место и 16 баллов.
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