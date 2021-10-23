ЦСКА — «Крылья Советов»: все голы матча
Все голы матча 12-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов» (3:1).
На 11-й минуте гостей вывел вперед Иван Сергеев.
Элегантный гол Сергеева. Голевое чутье на высоте. Браво ?? pic.twitter.com/r19nu0yCUD— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 23, 2021
Чидера Эджуке на 57 минуте сравнял результат.
??? Что хотел сделать Ломаев в этом эпизоде? Эджуке таких ошибок не прощает. pic.twitter.com/FBhaYBx6yv— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 23, 2021
Федор Чалов на 85-й минуте вывел армейцев вперед.
ЦСКА забил три гола за тайм, а Дзагоев включил режим Иньесты для победного мяча.— Матч ТВ (@MatchTV) October 23, 2021
Смотри, какая атака получилась у армейцев ? pic.twitter.com/aCsDseyY5C
Антон Заболотный на 89-й минуте забил третий мяч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю