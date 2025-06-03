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3 июня 2025, 08:00

Осинькин — об уходе из «Крыльев»: «Когда без ведома главного тренера ведутся беседы с игроками...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Игорь Осинькин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал «СЭ» о том, как ему работалось в самарском клубе в концовке чемпионата.

— Мне кажется, говорить сейчас нужно не о последнем отрезке, этапе работы, а в целом анализировать все пять лет. Думаю, заслуживаем положительной оценки. Были поражения, яркие победы. «Крылья» — не лидер российского футбола. Занимает определенную нишу. Вышли из ФНЛ в премьер-лигу, где соответствовали статусу середняка. Стабильно выступали. Имели свое лицо. Понимали, за счет каких сильных качеств можем набирать очки. У нас был свой стиль, которого мы придерживались. Ну и всегда являлись командой-донором.

— Вас это напрягало?

— Нет, не считаю слово «донор» каким-то обидным. Хотя, конечно, мне всегда хотелось большей стабильности, чтобы сделать шаг вперед.

— В интервью Sport24 вы заметили: после игры с «Факелом» уже понимали, что в «Крыльях» не останетесь. Что наводило на такие мысли?

— Ну... Мы же все не в информационном вакууме живем. Постоянно появлялись какие-то новости о том, что ведутся переговоры с тем или иным тренером и игроками. Даже если это отбросить, знал, что ведутся беседы с футболистами нашей команды. Причем без разрешения главного тренера... Я достаточно опытный человек, понимаю, что это значит. При этом были и те люди, которые хотели, чтобы я остался у руля «Крыльев». Ну что поделать... Это естественный процесс.

— Как вам работалось в такой обстановке?

— Раз я остался на весенний отрезок, должен был решить с командой задачу. Постоянно повторял ребятам: «Мы бьемся за свою честь! Мы не должны вылетать!» Причем речь шла не только о прямом вылете, но и о зоне стыков. Я, правда, чуть ли не каждый день говорил игрокам, чтобы мы избежали переходных матчей и заняли место как можно выше. Очень благодарен самарским болельщикам. На каждом матче ощущал их поддержку.

Игорь Осинькин.«Меня столько раз за сезон увольняли... Но мы бились за свою честь!» Интервью Осинькина после ухода из «Крыльев»

Осинькин с 2020 года возглавлял «Крылья Советов» и покинул команду по окончании сезона РПЛ-2024/25. Самарцы финишировали на десятом месте в турнирной таблице.

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
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