Осинькин — об уходе из «Крыльев»: «Когда без ведома главного тренера ведутся беседы с игроками...»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал «СЭ» о том, как ему работалось в самарском клубе в концовке чемпионата.

— Мне кажется, говорить сейчас нужно не о последнем отрезке, этапе работы, а в целом анализировать все пять лет. Думаю, заслуживаем положительной оценки. Были поражения, яркие победы. «Крылья» — не лидер российского футбола. Занимает определенную нишу. Вышли из ФНЛ в премьер-лигу, где соответствовали статусу середняка. Стабильно выступали. Имели свое лицо. Понимали, за счет каких сильных качеств можем набирать очки. У нас был свой стиль, которого мы придерживались. Ну и всегда являлись командой-донором.

— Вас это напрягало?

— Нет, не считаю слово «донор» каким-то обидным. Хотя, конечно, мне всегда хотелось большей стабильности, чтобы сделать шаг вперед.

— В интервью Sport24 вы заметили: после игры с «Факелом» уже понимали, что в «Крыльях» не останетесь. Что наводило на такие мысли?

— Ну... Мы же все не в информационном вакууме живем. Постоянно появлялись какие-то новости о том, что ведутся переговоры с тем или иным тренером и игроками. Даже если это отбросить, знал, что ведутся беседы с футболистами нашей команды. Причем без разрешения главного тренера... Я достаточно опытный человек, понимаю, что это значит. При этом были и те люди, которые хотели, чтобы я остался у руля «Крыльев». Ну что поделать... Это естественный процесс.

— Как вам работалось в такой обстановке?

— Раз я остался на весенний отрезок, должен был решить с командой задачу. Постоянно повторял ребятам: «Мы бьемся за свою честь! Мы не должны вылетать!» Причем речь шла не только о прямом вылете, но и о зоне стыков. Я, правда, чуть ли не каждый день говорил игрокам, чтобы мы избежали переходных матчей и заняли место как можно выше. Очень благодарен самарским болельщикам. На каждом матче ощущал их поддержку.

Осинькин с 2020 года возглавлял «Крылья Советов» и покинул команду по окончании сезона РПЛ-2024/25. Самарцы финишировали на десятом месте в турнирной таблице.