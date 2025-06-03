Осинькин: «Почему со мной не продлили контракт? Причину никто не назвал»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил «СЭ», что руководство клуба не объяснило ему, почему не предложило новый контракт.

— Формально у клуба был повод не предлагать вам новый контракт? Перед «Крыльями» стояла задача попасть в первую восьмерку, вы стали десятыми...

— Да, действительно, губернатор говорил о попадании в восьмерку. Но это было озвучено не перед началом сезона, а по ходу дела. Примерно в сентябре. Не хотелось бы сейчас акцентировать внимание на данной теме... В сезоне, когда меня столько раз увольняли... Когда много всего происходило вокруг... Я немного переформатировал нашу цель. Да и должен сказать, что весной в клубе никто не говорил про восьмое место. Нужно реально смотреть на вещи. В нашем чемпионате есть первая шестерка команд, которые, конечно, выделяются. Есть крепкие, стабильные «Ростов» и «Рубин».

— Казанцев или дончан обойти было нереально?

— Могли им навязать борьбу. В прошлом году, если помните, стали девятыми. Немного не хватило. Будь чемпионат, как говорится, на пять минут короче, вообще заняли бы седьмое место. Но так бывает. Повторюсь, этой весной никто в клубе уже не говорил про первую восьмерку. Все жили другой целью — сохранить прописку в РПЛ, избежать стыков. Нам это удалось. Вспомните, как мы закончили первый круг. С 12 очками... Да и обстановка внутри была, скажем так, непростой. Но мы остались в элитном дивизионе.

— Но тогда что вам сказало руководство клуба, губернатор? Почему же решили отказаться от ваших услуг? Какую причину вам озвучили?

— Каких-то конкретных слов не прозвучало. Наверное, у каждого свое отношение к сложившейся ситуации. Я был в принципе готов к такому исходу. Когда постоянно в прессе появляются определенные данные, понимаешь, что ты здесь ненадолго.

У меня закончился контракт с клубом, его решили не продлевать. Причину мне не назвали. Да и надо ли было это делать? Встретились, пожали друг другу руки, поблагодарили за проделанную работу. Как я уже сказал, для нас с ребятами весной было делом чести не попасть в стыки. 10-е место — считаю, вполне положительный результат.

— Это максимум, на который могли претендовать «Крылья»?

— По большому счету, да. Возможно, могли при определенных обстоятельствах обойти «Акрон», стать девятыми. Но не выше. Так что, пожалуй, выжали максимум. Не забывайте и об очень большой ротации в составе. Но мы сохранили лицо, стиль, решили задачу.

Осинькин с 2020 года возглавлял «Крылья Советов» и покинул команду по окончании сезона РПЛ-2024/25. Самарцы финишировали на десятом месте в турнирной таблице.