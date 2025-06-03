Бабаев — о бюджете ЦСКА: «В РПЛ мы шестые»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал в интервью «Известиям» и «СЭ» о бюджете клуба.

— Если бы зимой, когда ЦСКА был на шестом месте в чемпионате, кто-то вам сказал, что сезон закончите с бронзой РПЛ и победой в Кубке, как бы отреагировали?

— Это было бы на тот момент очень смелое заявление, но, видя, как Николич работает с командой, как команда работает на сборах, вера в улучшение была — определенный оптимизм повышался. В итоге выигранные Кубок России и бронза чемпионата — это действительно очень внушительное достижение. И оно получилось в результате честной и хорошей работы.

— У ЦСКА очень тяжело шла перестройка состава после 2018 года, когда после ухода Сергея Игнашевича, братьев Березуцких, Понтуса Вернблума и Бибарса Натхо фактически закончилась легендарная чемпионская команда. После двух побед в Кубке, серебра и бронзы чемпионата за последние три сезона можно сказать, что новый коллектив окончательно построен?

— В каком-то смысле да. Есть костяк, который уже способен бороться за медали и трофеи, выигрывать их. Опять появилась определенная преемственность. Да, есть хорошая команда, но тем не менее мы понимаем, что для того, чтобы биться за чемпионство, необходимы еще ресурсы — кадровые. А для них необходимы финансы. Мы постараемся искать соответствующие возможности для дальнейшего роста команды и максимально эти возможности использовать.

— На каком месте ЦСКА по бюджету в РПЛ?

— На шестом, если не ошибаюсь. Это открытая информация, она публикуется РФС.

По итогам сезона-2024/25 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице РПЛ с 59 очками, также армейцы в девятый раз в истории стали обладателями Кубка России.