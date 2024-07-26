Осинькин – после поражения «Крыльев» от «Ростова»: «У нас год не было трансферов, внутренних резервов нет»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Ростова» (1:3) во втором туре РПЛ.

«Второе поражение подряд на своем стадионе, но все-таки по разному надо их оценивать. Если первое – любая команда, проиграв «Зениту», понимает, что соперник был фаворитом, то сейчас мы должны были показывать лучшие качества, проверять свой уровень.

Если начать с того, что мы плачемся и жалуемся, то очень много людей нет в сравнении с прошлым сезоном. Пока мы не можем это компенсировать.

Давайте говорить не про серию, а про один матч. Я назвал причины [поражения], считаю их очень серьезными. Не забывайте, перед этим у нас год не было трансферов. У нас внутренних резервов уже фактически нет. Уже третье трансферное окно, когда у нас не приходят футболисты. Надеюсь, сейчас мы что-то исправим», – сказал Осинькин на пресс-конференции.

«Ростов» (4 очка) возглавил таблицу РПЛ после стартового матча второго тура. «Крылья» потерпели второе поражение на старте сезона и идут последними.

В следующих матчах команды сыграют в групповом турнире FONBET Кубка России – «Ростов» 30 июля на выезде встретится с «Локомотивом», а самарцы 1 августа в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо».