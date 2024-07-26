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Осинькин – после поражения «Крыльев» от «Ростова»: «У нас год не было трансферов, внутренних резервов нет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Ростова» (1:3) во втором туре РПЛ.

«Второе поражение подряд на своем стадионе, но все-таки по разному надо их оценивать. Если первое – любая команда, проиграв «Зениту», понимает, что соперник был фаворитом, то сейчас мы должны были показывать лучшие качества, проверять свой уровень.

Если начать с того, что мы плачемся и жалуемся, то очень много людей нет в сравнении с прошлым сезоном. Пока мы не можем это компенсировать.

Давайте говорить не про серию, а про один матч. Я назвал причины [поражения], считаю их очень серьезными. Не забывайте, перед этим у нас год не было трансферов. У нас внутренних резервов уже фактически нет. Уже третье трансферное окно, когда у нас не приходят футболисты. Надеюсь, сейчас мы что-то исправим», – сказал Осинькин на пресс-конференции.

«Ростов» (4 очка) возглавил таблицу РПЛ после стартового матча второго тура. «Крылья» потерпели второе поражение на старте сезона и идут последними.

В следующих матчах команды сыграют в групповом турнире FONBET Кубка России – «Ростов» 30 июля на выезде встретится с «Локомотивом», а самарцы 1 августа в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо».

Источник: ФК «Крылья Советов»
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
Игорь Осинькин
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 И В Н П +/- О
1
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
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