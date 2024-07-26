Защитник «Крыльев» Бейл после поражения от «Ростова»: «Нам нужно многое улучшить»
Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в своем Telegram-канале поделился эмоциями после матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:3).
«Совсем не такими мы хотели себя показать. Нам нужно многое улучшить. Остается только одно — отдать все, что у нас есть. Нам нужно держаться вместе, Самара», — написал Бейл.
«Крылья Советов» потерпели в второе поражение подряд. В 1-м туре самарцы уступили «Зениту» — 0:4.
Источник: Telegram-канал Бейла
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|
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|1
|0
|0
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|3
|
4
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|1
|1
|0
|0
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|3
|
5
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
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|3
|
6
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|1
|0
|0
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|3
|
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|0
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|0
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|1
|
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|0
|1
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|1
|
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
11
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|0
|1
|0
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|
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|1
|0
|0
|1
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|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
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|0
|
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|Факел
|1
|0
|0
|1
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|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
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|0
|
16
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|26.07
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|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
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|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
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|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
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|
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Зенит
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Виктор Гимарайнс Артур
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|Ж
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