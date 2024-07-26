Защитник «Крыльев» Бейл после поражения от «Ростова»: «Нам нужно многое улучшить»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в своем Telegram-канале поделился эмоциями после матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:3).

«Совсем не такими мы хотели себя показать. Нам нужно многое улучшить. Остается только одно — отдать все, что у нас есть. Нам нужно держаться вместе, Самара», — написал Бейл.

«Крылья Советов» потерпели в второе поражение подряд. В 1-м туре самарцы уступили «Зениту» — 0:4.