Корнеев: «Даку сильнее всех форвардов «Зенита»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев уверен, что форвард «Рубина» Даку усилил бы питерцев.

— Давайте начнем с «Зенита». Неподписание Даку — серьезная трансферная неудача?

— Здесь немного запутанная история. Нужно четко понимать, из-за чего на самом деле сорвалась сделка. Но по спортивным показателям, своим качествам Даку сильнее всех нападающих «Зенита». С этой точки зрения питерцы могут жалеть о том, что не подписали.

Даку выступает за «Рубин» с 2023 года. В прошлом сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач.