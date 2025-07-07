Черчесов — о Сергееве: «Был в моем списке, когда еще играл в первой лиге. Рад, что его карьера сложилась»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» высказался о переходе нападающего Ивана Сергеева в «Динамо».

«Он был в моем списке (сборной России. — Прим. «СЭ»), когда еще играл за «Торпедо» в первой лиге. Рад, что его карьера сложилась. Значит, в свое время мы правильно оценили его потенциал. Каждый футболист выбирает то, что ему надо. Пожелаю ему приносить пользу «Динамо» и сборной России», — сказал Черчесов «СЭ».

«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним форвардом рассчитан до конца июня 2028 года.

С сентября 2024 года нападающий выступал за «Крылья Советов». В сезоне-2024/25 он провел 25 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.