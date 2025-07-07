Источник: Малком хочет покинуть «Аль-Хиляль» и может вернуться в «Зенит»

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком близок к уходу из команды, сообщает Ashrq Al-Awsat.

По информации источника, между саудовским клубом и футболистом сложились напряженные отношения, поэтому обе стороны не хотят продолжать сотрудничество. Ситуация обострилась из-за конфликта Малкома с болельщиками команды после матча против «Флуминенсе» (1:2) на клубном чемпионате мира.

Бразильский журналист Луис Фабиани заявил, что «Зенит» около месяца назад рассматривал вариант с потенциальным возвращением Малкома.

28-летний бразилец перешел в «Аль-Хиляль» из «Зенита» летом 2023 года. С того момента он провел 98 матчей, забил 37 голов и сделал 31 результативную передачу.