Корнеев: «Травма Волкова? Разговоры о его потенциале пусты!»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» заявил, что при необходимости Густаво Мантуан может сыграть на позиции правого защитника после травмы Сергея Волкова.

— Не ошибся ли Горшков, перейдя в «Зенит»? В основе вы его не видите?

— Горшков выбрал топ-клуб и решил попробовать свои силы. А в основе я его действительно не вижу.

— Нужно ли было «Зениту» покупать правого защитника (возвращать Адамова) после тяжелой травмы Волкова?

— Трансфер Волкова вообще не особо пришелся ко двору, так как он один из самых слабых правых защитников в лиге. А разговоры про его потенциал пусты! Голову не заменишь. Считаю, тот же Мантуан может закрыть эту позицию.