20-летний Москвичев стал самым молодым вратарем РПЛ с 3 отраженными пенальти за сезон

Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев отбил пенальти в матче 8-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:4).

На 67-й минуте Москвичев отразил удар форварда железнодорожников Дмитрия Воробьева. Он отбил 3 из 4 пенальти в РПЛ.

20-летний вратарь стал самым молодым голкипером с 3+ отраженными пенальти за сезон (статистика ведется с 2009 года). Рекорд РПЛ по отраженным пенальти за сезон (4) принадлежит Александру Беленову и Илье Лантратову.