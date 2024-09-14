Юсупов покинул «Химки» из-за конфликта с главным тренером

Как стало известно «СЭ», полузащитник Артур Юсупов покинул «Химки» из-за конфликта с главным тренером команды Франком Артигой.

13 сентября подмосковный клуб исключил игрока из заявки на РПЛ, а 14 сентября объявил о расторжении контракта по соглашению стороно. Генеральный директор «Химок» Николай Оленев заявил «СЭ», что опция досрочного разрыва соглашения была прописана в нем изначально.

Юсупов присоединился к клубу 1 июля, но так и не провел ни одного матча. По информации «СЭ», футболист близок к переходу в «Урал», который в текущем сезоне выступает в первой лиге.

35-летний Юсупов известен по выступлениям за московское «Динамо», «Зенит», «Ростов» и «Сочи» в РПЛ.