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Сегодня, 12:45

«Обляков — монстр: везде полезен. Сергеев не слабее Соболева». Корнеев — о матче ЦСКА — «Зенит»

Игорь Корнеев поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Зенит»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболист ЦСКА Иван Обляков
Иван Обляков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Бывший полузащитник ЦСКА и экс спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев оценивает составы питерцев и армейцев.
Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

Круговой — прекрасный игрок с большим объемом работы и правильным менталитетом

— Давайте начнем с ЦСКА. Армейцы уже на «флажке» закрыли сделку по аренде Гуарирапы.

— Гуарирапа обладает многими хорошими качествами нападающего. Ему проще играть с более сильными партнерами, так как он зависим от острых передач. Это без сомнения хороший вариант для ЦСКА.

— Как нападающий Гуарирапа сильнее Мусаева? Кто выиграет конкуренцию?

— Я бы не сказал, что Гуарирапа сильнее Мусаева на данном этапе. Он провел лишь один хороший отрезок чемпионата в прошлом сезоне, и ему есть что доказывать. Мусаев примерно в такой же ситуации. Конкуренция — отличная вещь!

— Вы, кстати, в начале трансферного окна не предполагали, что Гуарирапа окажется в «Зените», учитывая особые отношения между питерским клубом и «Сочи?

— Да, такие мысли меня посещали. Но, как оказалось, «Зенит» хотел более гарантированный и надежный вариант впереди. В итоге был приобретен Лусиано, который является реальным киллером!

— Игра Койта многих неприятно удивила. Вы тоже в него не верите? Что прежде всего не так в его действиях на поле?

— Койта еще не набрал оптимальных игровых кондиций, выглядит медленным и тяжеловатым. Но этому есть объяснение: он еще возвращается на свой уровень после серьезной травмы. Давайте дадим ему время, а уже потом оценим игру легионера.

Сауль Гуарирапа, Данил Круговой и&nbsp;Рифат Жемалетдинов. ЦСКА взял Кругового, Гуарирапу, Жемалетдинова и еще трех новичков. Клуб выжал максимум из скромного бюджета

— Жемалетдинов тоже пока разницу не делает. Еще разыграется или уже не вернется на свой прежний уровень после травмы?

— Да, Жемалетдинов далек от оптимальной формы. Слишком много не играл, но это футболист с российским паспортом, который раньше делал разницу. Ему нужно не опускать руки и много работать, чтобы вернуться в свою лучшую версию.

— С Круговым ЦСКА угадал на все 100 процентов?

— Да, стопроцентное попадание! Прекрасный игрок с большим объемом работы и очень правильным менталитетом.

— Он сейчас второй по силе левый защитник/латераль в РПЛ после Дугласа Сантоса?

— Так и есть.

— Файзуллаев не так ярок, как в прошлом сезоне?

— Он всегда держит свой уровень и, если посмотреть внимательно, очень функционален. Мне нравится, что Аббос не боится рисковать.

— Обляков наконец-то показывает свой максимум? Стал лидером?

— Обляков — монстр в полном смысле этого слова! Он поиграл на всех позициях на поле, кроме вратарской, и умудрялся везде приносить пользу. Невероятно! Он один из ключевых игроков армейцев.

Футболист «Зенита» Александр Соболев
Александр Соболев.
Фото ФК «Зенит»

Основной нападающий «Зенита»? Лусиано, Кассьерра, потом Соболев

— Перейдем к «Зениту». Соболев — усиление для команды Семака?

— Да, усиление. Предположу, что Семак хотел иметь в своем распоряжении габаритного форварда с российским паспортом. Когда Соболев сверхмотивирован, он способен приносить пользу. Вот только эмоциональный фон этого перехода был сильно подпорчен окружением игрока!

— 10 миллионов за Соболева — адекватная цена?

— Думаю, «Зенит» заплатил не более восьми миллионов, как и было обозначено в первом и последнем предложении питерцев. Разница легла на плечи игрока и агентов. В целом, восемь миллионов — хорошая цена за Соболева!

— На какое место поставите Соболева сейчас среди российских форвардов?

— На третье после Тюкавина и Чалова.

Александр Соболев и&nbsp;Артем Дзюба. Сыграет ли Соболев с ЦСКА? Продолжит ли «Краснодар» всех рвать? Выйдет ли Дзюба против «Химок»? РПЛ возвращается

— Для «Спартака» его уход не станет потерей на длинной дистанции?

— Конечно, станет! Нынешние менеджеры просто потеряли свой ценный актив.

— Кто будет основным нападающим «Зенита»? Соболев, аргентинец Гонду или Кассьерра?

— Лусиано и Кассьерра — основные игроки, именно в такой последовательности. Соболев занял место Сергеева и будет начинать на скамейке запасных. При этом встреча с «Кайратом» показала, что они втроем вполне могут взаимодействовать друг с другом. Так что это великолепная опция для тренера!

Футболист «Зенита» Иван Сергеев
Иван Сергеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сергеев принес «Зениту» большую пользу

— Кассьерру зимой продадут?

— Продадут только в том случае, если сразу купят кого-то гарантированно намного сильнее его.

— Гонду действительно производит на вас впечатление киллера? Действительно сильный форвард?

— Лусиано реально сильный форвард и киллер в одном лице. Он сканирует ситуацию на поле и прекрасно знает, что ему делать без мяча. С исполнением тоже все четко и без лишних движений. Суперприобретение!

Матео Кассьерра, Александр Соболев, Лусиано. Соболев принесет Семаку головную боль. В «Зените» теперь перебор центрфорвардов

— Понимаете «Зенит», который решил продать Сергеева в «Крылья»? Он не соответствовал уровню чемпиона? Слабее Соболева?

— Сергеев — потрясающий игрок, который сполна и по праву не только отработал все вложенные в него средства, но и принес большую пользу «Зениту». Просто в футболе иногда приходит время, когда ты понимаешь, что надо идти дальше. И это время для Ивана наступило. Но он заслуживает только добрых слов. Большой комплимент ему от меня. Сергеев не слабее Соболева!

— Артур, похоже, уже проиграл конкуренцию Глушенкову на правом фланге. Будет игроком ротации?

— Артур им и был еще до прихода Глушенкова. Так что ничего не изменилось.

Защитник «Зенита» Сергей Волков
Сергей Волков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Травма Волкова? Разговоры о его потенциале пусты!

— Не ошибся ли Горшков, перейдя в «Зенит»? В основе вы его не видите?

— Горшков выбрал топ-клуб и решил попробовать свои силы. А в основе я его действительно не вижу.

— Нужно ли было «Зениту» покупать правого защитника или возвращать Адамова после тяжелой травмы Волкова?

— Трансфер Волкова вообще не особо пришелся ко двору, так как он один из самых слабых правых защитников в лиге. А разговоры про его потенциал пусты! Голову не заменишь. Считаю, тот же Мантуан может закрыть эту позицию.

Сергей Волков (слева). «Зенит» потерял Волкова на полгода — «кресты». Теперь Семаку нужен новый защитник

— Провал Марио Фернандеса в Питере стал для вас сюрпризом?

— Скажу так: если бы не постоянные травмы (а такой риск нужно было учитывать), больше чем уверен, что игрок принес бы пользу. Провалом это сложно назвать. В выигрыше остались сам игрок и его агенты.

— Рискнете дать прогноз на матч ЦСКА — Зенит?

— Мне кажется, будет победа «Зенита» с минимальным преимуществом.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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30 тур
13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 0 : 2
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 - : -
15.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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