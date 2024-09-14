«Обляков — монстр: везде полезен. Сергеев не слабее Соболева». Корнеев — о матче ЦСКА — «Зенит»
Круговой — прекрасный игрок с большим объемом работы и правильным менталитетом
— Давайте начнем с ЦСКА. Армейцы уже на «флажке» закрыли сделку по аренде Гуарирапы.
— Гуарирапа обладает многими хорошими качествами нападающего. Ему проще играть с более сильными партнерами, так как он зависим от острых передач. Это без сомнения хороший вариант для ЦСКА.
— Как нападающий Гуарирапа сильнее Мусаева? Кто выиграет конкуренцию?
— Я бы не сказал, что Гуарирапа сильнее Мусаева на данном этапе. Он провел лишь один хороший отрезок чемпионата в прошлом сезоне, и ему есть что доказывать. Мусаев примерно в такой же ситуации. Конкуренция — отличная вещь!
— Вы, кстати, в начале трансферного окна не предполагали, что Гуарирапа окажется в «Зените», учитывая особые отношения между питерским клубом и «Сочи?
— Да, такие мысли меня посещали. Но, как оказалось, «Зенит» хотел более гарантированный и надежный вариант впереди. В итоге был приобретен Лусиано, который является реальным киллером!
— Игра Койта многих неприятно удивила. Вы тоже в него не верите? Что прежде всего не так в его действиях на поле?
— Койта еще не набрал оптимальных игровых кондиций, выглядит медленным и тяжеловатым. Но этому есть объяснение: он еще возвращается на свой уровень после серьезной травмы. Давайте дадим ему время, а уже потом оценим игру легионера.
— Жемалетдинов тоже пока разницу не делает. Еще разыграется или уже не вернется на свой прежний уровень после травмы?
— Да, Жемалетдинов далек от оптимальной формы. Слишком много не играл, но это футболист с российским паспортом, который раньше делал разницу. Ему нужно не опускать руки и много работать, чтобы вернуться в свою лучшую версию.
— С Круговым ЦСКА угадал на все 100 процентов?
— Да, стопроцентное попадание! Прекрасный игрок с большим объемом работы и очень правильным менталитетом.
— Он сейчас второй по силе левый защитник/латераль в РПЛ после Дугласа Сантоса?
— Так и есть.
— Файзуллаев не так ярок, как в прошлом сезоне?
— Он всегда держит свой уровень и, если посмотреть внимательно, очень функционален. Мне нравится, что Аббос не боится рисковать.
— Обляков наконец-то показывает свой максимум? Стал лидером?
— Обляков — монстр в полном смысле этого слова! Он поиграл на всех позициях на поле, кроме вратарской, и умудрялся везде приносить пользу. Невероятно! Он один из ключевых игроков армейцев.
Основной нападающий «Зенита»? Лусиано, Кассьерра, потом Соболев
— Перейдем к «Зениту». Соболев — усиление для команды Семака?
— Да, усиление. Предположу, что Семак хотел иметь в своем распоряжении габаритного форварда с российским паспортом. Когда Соболев сверхмотивирован, он способен приносить пользу. Вот только эмоциональный фон этого перехода был сильно подпорчен окружением игрока!
— 10 миллионов за Соболева — адекватная цена?
— Думаю, «Зенит» заплатил не более восьми миллионов, как и было обозначено в первом и последнем предложении питерцев. Разница легла на плечи игрока и агентов. В целом, восемь миллионов — хорошая цена за Соболева!
— На какое место поставите Соболева сейчас среди российских форвардов?
— На третье после Тюкавина и Чалова.
— Для «Спартака» его уход не станет потерей на длинной дистанции?
— Конечно, станет! Нынешние менеджеры просто потеряли свой ценный актив.
— Кто будет основным нападающим «Зенита»? Соболев, аргентинец Гонду или Кассьерра?
— Лусиано и Кассьерра — основные игроки, именно в такой последовательности. Соболев занял место Сергеева и будет начинать на скамейке запасных. При этом встреча с «Кайратом» показала, что они втроем вполне могут взаимодействовать друг с другом. Так что это великолепная опция для тренера!
Сергеев принес «Зениту» большую пользу
— Кассьерру зимой продадут?
— Продадут только в том случае, если сразу купят кого-то гарантированно намного сильнее его.
— Гонду действительно производит на вас впечатление киллера? Действительно сильный форвард?
— Лусиано реально сильный форвард и киллер в одном лице. Он сканирует ситуацию на поле и прекрасно знает, что ему делать без мяча. С исполнением тоже все четко и без лишних движений. Суперприобретение!
— Понимаете «Зенит», который решил продать Сергеева в «Крылья»? Он не соответствовал уровню чемпиона? Слабее Соболева?
— Сергеев — потрясающий игрок, который сполна и по праву не только отработал все вложенные в него средства, но и принес большую пользу «Зениту». Просто в футболе иногда приходит время, когда ты понимаешь, что надо идти дальше. И это время для Ивана наступило. Но он заслуживает только добрых слов. Большой комплимент ему от меня. Сергеев не слабее Соболева!
— Артур, похоже, уже проиграл конкуренцию Глушенкову на правом фланге. Будет игроком ротации?
— Артур им и был еще до прихода Глушенкова. Так что ничего не изменилось.
Травма Волкова? Разговоры о его потенциале пусты!
— Не ошибся ли Горшков, перейдя в «Зенит»? В основе вы его не видите?
— Горшков выбрал топ-клуб и решил попробовать свои силы. А в основе я его действительно не вижу.
— Нужно ли было «Зениту» покупать правого защитника или возвращать Адамова после тяжелой травмы Волкова?
— Трансфер Волкова вообще не особо пришелся ко двору, так как он один из самых слабых правых защитников в лиге. А разговоры про его потенциал пусты! Голову не заменишь. Считаю, тот же Мантуан может закрыть эту позицию.
— Провал Марио Фернандеса в Питере стал для вас сюрпризом?
— Скажу так: если бы не постоянные травмы (а такой риск нужно было учитывать), больше чем уверен, что игрок принес бы пользу. Провалом это сложно назвать. В выигрыше остались сам игрок и его агенты.
— Рискнете дать прогноз на матч ЦСКА — Зенит?
— Мне кажется, будет победа «Зенита» с минимальным преимуществом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
10
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|0 : 2
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1