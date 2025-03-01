Корнеев: «Николич верит в Пьянича, так как пролоббировал его кандидатуру»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» выразил сомнение, что новая схема ЦСКА принесет армейцам успех.

— Николич перестроил игру ЦСКА. Перешел на схему в четыре защитника и на ромб в середине поля. Как вам игра армейцев на сборах?

— Пока у меня нет уверенности, что новая схема однозначно пойдет команде на пользу. Существенных улучшений не заметил. Мне кажется, для этой системы нужны игроки немного других качеств — и по обьему, и по скоростным характеристикам.

— Вам понятна вера Николича в Пьянича? Он выстрелит весной?

— Вера Николича в Пьянича понятна, так как тренер пролоббировал этого игрока. Но по факту Миралем пока не готов дать тот объем работы, который требуется для футбола ЦСКА при сербском специалисте.

— Рискнете дать прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА?

— Матч имеет огромное значение для обеих команд. «Зенит» борется за чемпионство, ЦСКА — за попадание в тройку. Питерцы выглядят фаворитами, но армейцы способны в одном конкретном матче обыграть любого соперника. Ничьей в этой встрече не будет.

ЦСКА набрал 31 очко после 18 туров РПЛ и занимает шестое место в таблице. Московская команда отстает на 8 очков от лидирующего «Краснодара» и идущего на второй позиции «Зенита», у которых одинаковое количество баллов (39).

В субботу, 1 марта, армейцы на выезде сыграют против клуба из Санкт-Петербурга в рамках 19-го тура чемпионата России.