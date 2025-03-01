Пальцев: «Почему нам нереально попасть в топ-5?»

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев назвал достижение, после которого он мог бы оценить сезон как «офигенный».

— Что для вас и для «Динамо» должно произойти, чтобы после сезона могли сказать: «Офигенно!»?

— Попасть в топ-5.

— Насколько это реально?

— А почему нет? Что нереального? «Лестер» же выигрывал чемпионство в Англии. А вы верили в «Лестер» тогда?

— Но они, бывало, и вылетали.

— Но и выигрывали же, — приводит слова Пальцева «РБ Спорт».

После 19 туров чемпионата России махачкалинское «Динамо» набрало 18 очков и занимает 10 место в турнирной таблице.