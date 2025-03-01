Бабаев: «ЦСКА открыт к диалогу с Федотовым, чтобы решить споры вне CAS»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб открыт к диалогу с бывшим главным тренером команды Владимиром Федотовым, чтобы решить споры вне Спортивного арбитражного суда (CAS).

«В данном случае только истец может проявить такую инициативу, чтобы договориться вне CAS. Мы предлагали общаться еще задолго до рассмотрения дела даже в палате Российского футбольного союза. Владимир Валентинович знает нашу позицию, к диалогу открыты, но осталось немного времени. Не знаю, произойдет ли это», — сказал Бабаев ТАСС.

7 марта CAS проведет заседание по иску Федотова к ЦСКА.

Ранее Федотов обратился в палату по разрешению споров РФС из-за расторжения контракта с ЦСКА. РФС обязал клуб предоставить тренеру документы, связанные с его работой, согласно Трудовому кодексу РФ. 6 августа палата отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА. После этого он подал иск в CAS.

Федотов тренировал ЦСКА с 2022 по 2024 год. Под его руководством клуб занял второе место в РПЛ в сезоне-2022/23 и выиграл Кубок России.