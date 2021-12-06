Игорь Коновалов избежал тяжелой травмы после столкновения с Соболеыым

Полузащитник «Ахмата» Игорь Коновалов избежал тяжелой травмы в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2), сообщает пресс-служба клуба.

У хавбека ушиб и гематома голеностопного сустава. Он проходит процедуры и несколько дней будет тренироваться индивидуально.

Сможет ли футболист принять участие в матче 18-го тура с «Химками» — станет известно ближе к игре.

Трактовка момента, в котором Коновалов получил травму, от судьи Виталия Мешкова вызвала споры. После видеопросмотра рефери показал напапающему «Спартака» Александру Соболеву прямую красную карточку.