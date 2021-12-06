«Три года мы выигрывали все суды». Адвокат – о решении взыскать с ЦСКА 348 миллионов за строительство арены

Представитель адвокатского бюро «Резник, Гагарин и партнеры» Александр Первушин, который представлял ЦСКА в суде, прокомментировал решение взыскать с клуба 348 миллионов рублей по договору на строительство стадиона.

«Споры у нас идут с 2018 года в рамках этой суммы, - заявил адвокат «СЭ». - Все три года мы выигрывали без преувеличения все суды. Около 9 разных судебных актов. И 29 ноября состоялось вот это апелляционное заседание, по итогам которого было принято постановление, которое идет в разрез со всеми другими судебными актами, и которое я списал бы на погрешность, с которой мы безусловно не согласны. Прямо сейчас мы готовим кассационную жалобу в суд.

Если смотреть на содержание этого постановления, то суд даже там в большинстве своем согласен с нашей позицией. Но на 8-9 странице есть вывод, что суд не будет проверять убытки, что идет прямо в разрез со статьей 337 Гражданского кодекса. Несмотря на то, что суд первой инстанции эти убытки проверил, проверил отчет Ernst & Young, который истец даже не оспаривал, суд апелляционной инстанции решил его не учитывать. И далее просто без каких-либо объяснений и сравнений говорит, что 200 миллионов будет достаточно.

Почему 200? Почему не сто или триста? Пояснений нет, что на наш взгляд тоже является нарушением. Вот это мы будем оспаривать в ближайшее время».

Строительство стадиона ЦСКА началось в мае 2007 года. Открытие арены состоялось 12 сентября 2016 года. Окончательная стоимость стадиона составила 350 миллионов долларов. Арена вмещает 30 114 зрителей.