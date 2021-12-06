Анатолий Мещеряков ответил на вопрос о возможном возвращении в «Локомотив»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с «СЭ» высказался о своем возможном возвращении в клуб.

«Я уходил из «Локомотива» только из-за закона о государственной службе. Я никак не мог там остаться. Любой государственный чиновник не имеет права занимать должность в каком-либо футбольном клубе. На данный момент ничего не поменялось. Я все еще являюсь государственным чиновником высокого ранга. В «Локомотив» вернуться никак не могу», — сказал Мещеряков корреспонденту «СЭ» Антону Иванову.

Московский клуб потерпел три поражения подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России с 25 очками.