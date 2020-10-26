Игорь Дивеев: «Все, кто к нам приезжает, кроме «Краснодара» и «Зенита», играют от обороны»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала». Встреча пройдет в Москве, начало — 19.00 (мск).

«Почти все, кто к нам приезжает, кроме «Краснодара» и «Зенита», играют более закрыто, от обороны. Думаю, Тула тоже выберет такую стратегию. У них есть два брата Кангва, они хорошо действуют на контратаках. Если команда пропустит первой — возможно, перейдет в позиционное нападение», — приводит слова Дивеева пресс-служба армейцев.