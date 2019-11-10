Игорь Черевченко: «Шамов не зазвездится. Не тот характер»
16:57
Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал итог матча 16-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:1), передает из Тулы спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
— Для нас это обидное поражение. Как часто бывает в футболе, не забиваешь ты, тогда тебе забьют. Можно много о чем рассуждать, но счет на табло.
— Что скажете о Шамове?
— А что говорить? Вы и так все видите. Для этого вратари и играют, Кержаков тоже выручал.
— Шамов второй раз подряд признан лучшим игроком матча.
- Хорошо, дай бог не последний. Еще много игр.
— Не зазвездится?
— Нет. Не тот склад характера.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
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