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Игорь Черевченко: «Шамов не зазвездится. Не тот характер»

16:57
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Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал итог матча 16-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:1), передает из Тулы спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— Для нас это обидное поражение. Как часто бывает в футболе, не забиваешь ты, тогда тебе забьют. Можно много о чем рассуждать, но счет на табло.

— Что скажете о Шамове?

— А что говорить? Вы и так все видите. Для этого вратари и играют, Кержаков тоже выручал.

— Шамов второй раз подряд признан лучшим игроком матча.

- Хорошо, дай бог не последний. Еще много игр.

— Не зазвездится?

— Нет. Не тот склад характера.

Арсенал Т — Зенит

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