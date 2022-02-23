Игорь Черевченко рассказал, что у него есть предложения о работе из-за рубежа

Тренер Игорь Черевченко рассказал о том, чем планирует заниматься после того, как покинул пост главного тренера «Химок».

«Пока отдохну от работы, чем больше, тем лучше, — цитирует тренера ТАСС. — До конца сезона точно планирую отдохнуть. Предложения есть, пока их не рассматриваю. Переговоры есть, но пока не хочу, это не в России».

Ранее, 23 февраля, стало известно, что новым главным тренером «Химок» стал Сергей Юран. 52-летний специалист подписал контракт с клубом и присоединился к команде в Турции.

«Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 14 очками в 18 матчах.

В первом матче РПЛ после зимней паузы подмосковный клуб примет «Динамо». Игра назначена на 26 февраля, начало — в 14.00 мск.