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Сегодня, 10:38

«Химки» объявили о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера

Иван Торопцев
Корреспондент
Сергей Юран (справа) и генеральный директор «Химок» Владимир Габулов.
Фото ФК «Химки»

«Химки» объявили о назначении Сергея Юрана новым главным тренером команды.

52-летний специалист подписал контракт с клубом и присоединился к команде в Турции. Предыдущим местом работы Юрана был «СКА-Хабаровск», который он возглавлял с октября 2020 года.

Юран дважды занимал должность главного тренера «Химок»: в 2008 и в 2020 году. В 2020 году под его руководством подмосковная команда дошла до финала Кубка России и проиграла Зениту со счетом 0:1.

Предыдущим главным тренером «Химок» был Игорь Черевченко, его отправили в отставку вчера, 22 февраля.

«Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 14 очками в 18 матчах.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/fevral/sergey-yuran-vozglavil-khimkii/
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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13
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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