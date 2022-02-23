«Химки» объявили о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера

«Химки» объявили о назначении Сергея Юрана новым главным тренером команды.

52-летний специалист подписал контракт с клубом и присоединился к команде в Турции. Предыдущим местом работы Юрана был «СКА-Хабаровск», который он возглавлял с октября 2020 года.

Новым главным тренером «Химок» назначен Сергей Юран. Специалист подписал контракт с клубом и присоединился к команде в Турции.



?? https://t.co/YoW0VZLiDl pic.twitter.com/1bSJugIYYL — ФК «Химки» (@fc_khimki) February 23, 2022

Юран дважды занимал должность главного тренера «Химок»: в 2008 и в 2020 году. В 2020 году под его руководством подмосковная команда дошла до финала Кубка России и проиграла Зениту со счетом 0:1.

Предыдущим главным тренером «Химок» был Игорь Черевченко, его отправили в отставку вчера, 22 февраля.

«Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 14 очками в 18 матчах.