«Очередная глупость американцев». Ветеран ЦСКА отреагировал на санкции со стороны США

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Министерства финансов США наложить санкции на армейскую команду.

«Чего они хотят то? ЦСКА давно уже не армейская команда. Они там, видимо, ничего не соображают. Разве они могут запретить ЦСКА выезжать за рубеж? Нет. Могут запретить проводить трансферы? Нет, конечно. Я даже не представляю, какие санкции вообще возможны. Это просто очередная глупость американцев. Они уже не знают, что сделать, чтобы не потерять лицо», — сказал Пономарев «СЭ».

В санкционный список в связи с ситуацией вокруг Украины была включена госкорпорация ВЭБ и все ее дочерние структуры, в том числе футбольный клуб.

Напомним, ВЭБ стал владельцем 77,63 процента акций ПФК ЦСКА весной 2020 года.

ЦСКА после 18 туров идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата России.