Игорь Акинфеев стал лучшим вратарем РПЛ по числу сухих матчей в сезоне

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал лучшим вратарем Тинькофф РПЛ по числу сухих матчей в сезоне-2021/22.

36-летний голкипер отыграл на ноль 13 раз в минувшем розыгрыше чемпионата России. Второе место в списке занял вратарь «Химок» Илья Лантратов, третьим стал Иван Ломаев из «Крыльев Советов».

Вчера, 20 мая Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до конца июня 2024 года.