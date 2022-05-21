Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал судейство в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:1).

— Можно сказать, что «Рубин» тянули за уши?

— Рустем Сайманов мой близкий друг. Я не скажу, что кто-то кого-то тянул. Но сегодня что-то было нехорошее на поле. Почему такое происходит, я не знаю. Может, я так говорю на эмоциях, но я так вижу.

— Что думаете о расширении?

— Я не хочу об этом думать. Еще раз хочу поздравить всех с заслуженной победой! Этот матч смотрело большинство нашей республики. Я думаю, что всем понравилось. Был накал сумасшедший. Может, я сорвался. Прошу прощение, если я был где-то не прав. «Уфа» лучшая!

По итогам чемпионата России сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место с 30 очками.

Уфимцы попали в стыковые матчи и сыграют с «Оренбургом».