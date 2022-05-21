Полузащитник ЦСКА Яка Бийол подвел итоги сезона после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (4:0).

«Рассчитывали на большее в этом сезоне чем пятое место. Посмотрим, какие твои ошибки. Надо подготовиться к новому сезону.

Уходы игроков? Всегда есть изменения, будем подстраиваться. Будем скучать по Марио и Дзаге, но это футбол», — сказал Бийол.

Также он ответил на вопрос о том, останется ли он в клубе на следующий сезон.

«Березуцкий поверил в меня, я ему благодарен. Я провел хороший сезон, но были и неудачи. На новой позиции все хорошо. Конечно, хочу, чтобы Березуцкий остался в клубе.

Останусь ли я в новом сезоне? Посмотрим. Здесь речь не только о футболе, у меня есть семья. Последние 3 месяца были непростые, посмотрим. Мне очень нравится здесь, я люблю этот клуб. Хочу остаться, но сейчас речь не только про футбол. Отсутствие еврокубков для меня не главный фактор».

Бийол выступает за российский клуб с июля 2018 года. В текущем сезоне 23-летний словенский футболист провел 30 матчей за ЦСКА, забил один гол и сделал три результативные передачи.