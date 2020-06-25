Игорь Акинфеев: «Ну было 0:4 с «Зенитом». Что дальше? Вены себе порезать?»
25 июня 2020, 22:49
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев философски воспринял разгром от «Зенита» в матче 23-го тура Тинькофф-чемпионата России (0:4).
— Обидно, что это происходит с ЦСКА. Но надо принимать и идти дальше. Ну было 0:4. Что дальше? Вены себе порезать? — сказал Акинфеев в передаче «Сычев подкаст» на YouTube.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=dlHypFPxHDo&feature=emb_title
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