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Игорь Акинфеев: «Ну было 0:4 с «Зенитом». Что дальше? Вены себе порезать?»

25 июня 2020, 22:49
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев философски воспринял разгром от «Зенита» в матче 23-го тура Тинькофф-чемпионата России (0:4).

— Обидно, что это происходит с ЦСКА. Но надо принимать и идти дальше. Ну было 0:4. Что дальше? Вены себе порезать? — сказал Акинфеев в передаче «Сычев подкаст» на YouTube.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=dlHypFPxHDo&feature=emb_title

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